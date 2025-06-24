Левченко с лучшим личным результатом сезона стала призеркой международных соревнований
Украинка Юлия Левченко стала призеркой этапа Континентального тура по прыжкам в высоту в Брно.
После золота на этапе в Варшаве украинская легкоатлетка стала обладательницей серебряной медали по итогам соревнований в Чехии.
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Левченко с первой попытки взяла высоту 1,96 м, что уже стало ее лучшим результатом сезона, а после с третьей попытки покорила планку на отметке 1,98 м. Британка Морган Лейк и австралийка Элеанор Паттерсон, ставшая в итоге третьей, эту высоту взять не сумели.
В борьбе за отметку 2 м Левченко уступила Николе Олислагерс. Украинке эта планка не покорилась, тогда как австралийка взяла высоту в последней попытке.
Для Левченко результат 1,98 м стал лучшим в сезоне и в целом за два года. Также она выполнила норматив чемпионата мира.
Еще одна украинка, выступавшая на соревнованиях, Юлия Чумаченко стала 11-й.
Континентальный тур, Брно, Чехия
Прыжки в высоту
- Никола Олислагерс (Австралия) - 2,00 м
- Юлия Левченко (Украина) - 1,98
- Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,96
…
11. Юлия Чумаченко (Украина) - 1,79
Ранее Левченко прокомментировала свой провал на этапе Бриллиантовой лиги.
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