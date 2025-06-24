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Левченко с лучшим личным результатом сезона стала призеркой международных соревнований

Украинская легкоатлетка выборола серебряную медаль на этапе Континентального тура.
Вчера, 22:55       Автор: Игорь Мищук
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

Украинка Юлия Левченко стала призеркой этапа Континентального тура по прыжкам в высоту в Брно.

После золота на этапе в Варшаве украинская легкоатлетка стала обладательницей серебряной медали по итогам соревнований в Чехии.

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Левченко с первой попытки взяла высоту 1,96 м, что уже стало ее лучшим результатом сезона, а после с третьей попытки покорила планку на отметке 1,98 м. Британка Морган Лейк и австралийка Элеанор Паттерсон, ставшая в итоге третьей, эту высоту взять не сумели.

В борьбе за отметку 2 м Левченко уступила Николе Олислагерс. Украинке эта планка не покорилась, тогда как австралийка взяла высоту в последней попытке.

Для Левченко результат 1,98 м стал лучшим в сезоне и в целом за два года. Также она выполнила норматив чемпионата мира.

Еще одна украинка, выступавшая на соревнованиях, Юлия Чумаченко стала 11-й.

Континентальный тур, Брно, Чехия
Прыжки в высоту

  1. Никола Олислагерс (Австралия) - 2,00 м
  2. Юлия Левченко (Украина) - 1,98
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,96

11. Юлия Чумаченко (Украина) - 1,79

Ранее Левченко прокомментировала свой провал на этапе Бриллиантовой лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Левченко прыжки в высоту

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