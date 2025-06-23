"Дело не только в прыжках": Левченко прокомментировала первое за два года золото международных соревнований

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла золото на этапе Континентального тура по прыжкам в высоту в Варшаве.

Легкоатлетка показала результат 1,92 метра, однако чемпионкой стала на высоте 1.88 м. Она стала единственной спортсменкой, которая покорила эту планку с первой попытки.

"Дело не только в прыжках. Это о вере. Вере, которая живет в сердце каждого украинца", – написала Левченко у себя в Instagram.

Для Юлии это первая за два года золотая медаль на международных соревнованиях. Последний раз она побеждала в 2023 году во французском Мондевилле.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первую в истории золотую медаль на юниорском чемпионате мира.

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