iSport.ua
Русский Українська
Другие

Украина завоевала первую в истории золотую медаль на юниорском чемпионате мира

Наши спортсменки отлично себя показали.
Сегодня, 16:29       Автор: Василий Медвидь

В Софии, Болгария проходит юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике.

В рамках соревнований сборная Украины завоевала первую золотую медаль в своей истории на этом турнире.

Спортсменки из нашей страны завоевали золото в отдельном финале упражнений с 10 булавами.

Также в тройку вошли сборные Италии, которая стала второй, и Болгарии, которая стала третьей соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выиграла зачет чемпионата Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Новичок Барселоны сменил номер из-за анонимных угроз Новичок Барселоны сменил номер из-за анонимных угроз
Ветеран АПЛ может продолжить карьеру в Испании Ветеран АПЛ может продолжить карьеру в Испании
NaVi разобрались с Liquid на PGL Wallachia NaVi разобрались с Liquid на PGL Wallachia
Челси хочет подписать игрока ПСЖ Челси хочет подписать игрока ПСЖ

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ювентуса и Реала на КЧМ, четвертьфиналы молодежного Евро-2025
просмотров

Последние новости

Европа19:29
Новичок Барселоны сменил номер из-за анонимных угроз
Европа19:18
Ветеран АПЛ может продолжить карьеру в Испании
Киберспорт18:45
NaVi разобрались с Liquid на PGL Wallachia
Европа18:39
Челси хочет подписать игрока ПСЖ
Формула 118:23
Пиастри: Я не смотрю на этот сезон как на свой единственный шанс стать чемпионом
Европа18:02
Ястремская: Эта неделя была одновременно приятной и сложной, в частности, из-за событий в Украине
Европа17:56
Ливерпуль планирует приобрести защитника сборной Англии
Теннис17:32
Ястремская проиграла в финале турнира в Ноттингеме
Европа17:27
Бавария сделала еще одно предложение Нико Уильямсу
Европа17:04
Туран - об Ильвесе: Мы знаем их тактику и будем готовы к матчу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK