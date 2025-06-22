Украина завоевала первую в истории золотую медаль на юниорском чемпионате мира

Наши спортсменки отлично себя показали.

В Софии, Болгария проходит юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике.

В рамках соревнований сборная Украины завоевала первую золотую медаль в своей истории на этом турнире.

Спортсменки из нашей страны завоевали золото в отдельном финале упражнений с 10 булавами.

Также в тройку вошли сборные Италии, которая стала второй, и Болгарии, которая стала третьей соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выиграла зачет чемпионата Европы.

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