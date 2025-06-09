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Украина впервые за три десятилетия выиграла зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике

Национальная команда вернулась на европейскую вершину.
Сегодня, 09:14       Автор: Антон Федорцив
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Сборная Украины по художественной гимнастике выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2025. Такой результат стал первым за 29 лет, сообщает Суспильне Спорт.

Украинки завоевали 8 наград, в том числе три золотые медали Больше всего к успеху "сине-желтых" приложилась Таисия Онофрийчук Лидер сборной получила половину наград - 1 "золото", 1 серебряную медаль и 2 "бронзы".

В последний раз украинские гимнастки выиграли медальный зачет в 1996 году. Тогда сборная Украины завоевала 9 наград, в том числе пять золотых. Онофрийчук же стала первой чемпионкой Европы в многоборье со времен Елены Витриченко (1997).

Напомним, ранее Онофрийчук прокомментировала собственный триумф на чемпионате Европы-2025.

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