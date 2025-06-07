iSport.ua
Русский Українська
Другие

Онофрийчук - о золоте чемипоната Европы: Это большая честь, потому что я выступаю за Украину, в которой сейчас война

Юная спортсменка высказалась относительно своего исторического достижения.
Сегодня, 21:24       Автор: Василий Медвидь
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук поделилась эмоциями от триумфа на чемпионате Европы.

По словам Онофрийчук, она гордится своим достижением.

"Для меня быть чемпионкой Европы это невероятная честь, потому что я представляю Украину, которая сейчас находится в состоянии войны. И как раз в эти дни очень большие обстрелы в каждом городе Украины и это очень сложно было. Но я справилась и очень счастлива, что смогла принести Украине высшую ступеньку пьедестала.

Я начинала с обруча, это было довольно стабильно. Все четыре вида я шла без нервов, но еще завтра я буду готовиться к финалу со снарядами.

Первый год после перехода в профессиональный спорт был очень тяжелым для меня. Я считаю, что это только начало и я буду тренироваться еще дальше и усложнять свои программы", - сказала Онофрийчук.

Напомним, что Таисия стала первой украинской чемпионкой Европы в многоборье с 1997 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Таисия Онофрийчук

Статьи по теме

Онофрийчук – чемпионка Европы в многоборье, это впервые для Украины в этом столетии Онофрийчук – чемпионка Европы в многоборье, это впервые для Украины в этом столетии
Три золота и бронза: Онофрийчук триумфально выступила на Европейском Кубке Три золота и бронза: Онофрийчук триумфально выступила на Европейском Кубке
Онофрийчук добавила к золоту еще три медали этапа Кубка мира Онофрийчук добавила к золоту еще три медали этапа Кубка мира
Онофрийчук взяла золото на этапе Кубка мира, опередив экс-россиянку и "нейтралку" Онофрийчук взяла золото на этапе Кубка мира, опередив экс-россиянку и "нейтралку"

Видео

Голы Рауля и Крооса помогли Реалу не проиграть дортмундской Боруссии
Голы Рауля и Крооса помогли Реалу не проиграть дортмундской Боруссии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Канадой в товарищеском турнире
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров

Последние новости

Украина23:25
Капитан сборной Украины вывел команду на поле с "символом несломленности"
Европа23:15
Тренер сборной Испании: Роналду - один из величайших игроков в мире, я в восторге от него
Европа22:37
Саудовский клуб согласовал трансфер Осимхена
Европа22:32
Роналду сравнил Ямаля со своим сыном
Украина22:30
Канада - Украина: онлайн трансляция матча товарищеского турнира
Киберспорт22:20
BLAST.tv Austin Major 2025: B8 сыграют против росиян на втором этапе
Киберспорт22:08
NaVi Junior квалифицировались на Esports World Cup 2025
Европа21:55
Лидер ПСЖ пропустит начало клубного чемпионата мира
Европа21:25
Атлетико рассматривает в качестве потенциального трансфера двух игроков Байера
Олимпийские виды21:24
Онофрийчук - о золоте чемипоната Европы: Это большая честь, потому что я выступаю за Украину, в которой сейчас война
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK