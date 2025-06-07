Онофрийчук - о золоте чемипоната Европы: Это большая честь, потому что я выступаю за Украину, в которой сейчас война

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук поделилась эмоциями от триумфа на чемпионате Европы.

По словам Онофрийчук, она гордится своим достижением.

"Для меня быть чемпионкой Европы это невероятная честь, потому что я представляю Украину, которая сейчас находится в состоянии войны. И как раз в эти дни очень большие обстрелы в каждом городе Украины и это очень сложно было. Но я справилась и очень счастлива, что смогла принести Украине высшую ступеньку пьедестала.

Я начинала с обруча, это было довольно стабильно. Все четыре вида я шла без нервов, но еще завтра я буду готовиться к финалу со снарядами.

Первый год после перехода в профессиональный спорт был очень тяжелым для меня. Я считаю, что это только начало и я буду тренироваться еще дальше и усложнять свои программы", - сказала Онофрийчук.

Напомним, что Таисия стала первой украинской чемпионкой Европы в многоборье с 1997 года.

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