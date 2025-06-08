Онофрийчук завоевала "серебро" чемпионата Европы-2025

Украинка Таисия Онофрийчук стала вице=чемпионкой Европы в упражнениях с булавами. Серебряная награда в этой дисциплине для лидера сборной Украины стала уже третьей индивидуальной на чемпионате.

Онофрийчук уступила болгарке Стиляне Николовой. Соперницы набрали одинаковое количество баллов, но украинская гимнастка уступила по дополнительным показателям. Закрыла подиум итальянка София Раффаэли.

Онофрийчук собрала полный набор медалей. Она выиграла "золото" в многоборье, "серебро" – в булавах, а также "бронзу" – с обручем. Также украинка взяла серебряную награду в командном первенстве.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Таллинн, Эстония

Булавы

1. Стиляна Николова – 30,400 балла

2. Таисия Онофрийчук – 30,400

3. София Раффаэли – 29,400

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