Онофрийчук выиграла вторую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике

Украинка Таисия Онофрийчук завоевала "бронзу" европейского первенства в столице Эстонии. Она финишировала третьей в упражнении с обручем.

За свое выступление Онофрийчук получила 29,850 балла. Она уступила итальянской гимнастке Софии Раффаэли и болгарке Стиляне Николовой. Они набрали более 30,000 балла.

Для Онофрийчук бронзовая медаль стала второй на чемпионате Старого света этого года. Накануне она стала чемпионкой Европы по многоборью.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Таллинн, Эстония

Обруч

1. Стиляна Николова – 30,300 балла

2. София Раффаэли – 30,050

3. Таисия Онофрийчук – 29,850

Кстати, ранее Онофрийчук прокомментировала свой триумф на чемпионате Европы-2025.

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