iSport.ua
Русский Українська
Другие

Онофрийчук завершила чемпионат Европы очередной медалью

Украинка завоевала четвертую индивидуальную награду первенства.
Сегодня, 15:30       Автор: Антон Федорцив
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Таисия Онофрийчук завоевала "бронзу" чемпионата Европы-2025. Она финишировала третьей в упражнении с лентой.

Украинская гимнастка получила за выступление 29,500 баллов. Онофрийчук лишь немного отстала от израильтянки Сумкин Мейтал Мааян. Выиграла соревнование россиянка под флагом Германии Дарья Варфоломеев.

В общей сложности на европейском первенстве Онофрийчук взяла 5 наград. Она стала чемпионкой Европы в многоборье, выиграла "серебро" – с булавами, а две "бронзы" – с обручем и лентой. Кроме того, украинка получила серебряную медаль в командном первенстве.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Таллинн, Эстония
Лента

1. Дарья Варфоломеев – 30,650 балла
2. Сумкин Мейтал Мааян – 29,550
3. Таисия Онофрийчук – 29,500

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Таисия Онофрийчук Чемпионат Европы по художственной гимнастике

Статьи по теме

Онофрийчук завоевала "серебро" чемпионата Европы-2025 Онофрийчук завоевала "серебро" чемпионата Европы-2025
Онофрийчук выиграла вторую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике Онофрийчук выиграла вторую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике
Беллингем-младший перейдет в Боруссию Дортмунд Беллингем-младший перейдет в Боруссию Дортмунд
Усик высказался о завершении карьеры Ломаченко и отключил комментарии под этим постом в Instagram Усик высказался о завершении карьеры Ломаченко и отключил комментарии под этим постом в Instagram

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Канадой в товарищеском турнире
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров

Последние новости

Европа18:59
Беллингем-младший перейдет в Боруссию Дортмунд
Бокс18:37
Усик высказался о завершении карьеры Ломаченко и отключил комментарии под этим постом в Instagram
Европа18:20
Арнаутович подтвердил, что покинет Интер
Европа17:59
Франция уверенно победила Германию в матче за третье место Лиги наций УЕФА
Европа17:30
Миколенко может получить звездного партнера
Европа17:24
Спалетти подтвердил, что его уволили с поста главного тренера Италии
Европа16:59
Реал готовится переманить вундеркинда Аякса
Европа16:45
Форвард Манчестер Юнайтед не планирует покидать клуб
Мотоспорт16:37
Марк Маркес выиграл Мото Гран-при Арагона
Футзал16:10
Экстра-лига по футзалу: ХИТ одержал вторую победу над Aurora в финале, Sky Up во второй раз одолел Сокол в битве за третье место
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK