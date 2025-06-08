Онофрийчук завершила чемпионат Европы очередной медалью

Таисия Онофрийчук завоевала "бронзу" чемпионата Европы-2025. Она финишировала третьей в упражнении с лентой.

Украинская гимнастка получила за выступление 29,500 баллов. Онофрийчук лишь немного отстала от израильтянки Сумкин Мейтал Мааян. Выиграла соревнование россиянка под флагом Германии Дарья Варфоломеев.

В общей сложности на европейском первенстве Онофрийчук взяла 5 наград. Она стала чемпионкой Европы в многоборье, выиграла "серебро" – с булавами, а две "бронзы" – с обручем и лентой. Кроме того, украинка получила серебряную медаль в командном первенстве.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Таллинн, Эстония

Лента

1. Дарья Варфоломеев – 30,650 балла

2. Сумкин Мейтал Мааян – 29,550

3. Таисия Онофрийчук – 29,500

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