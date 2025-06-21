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"Не понимала, что делаю": Левченко прокомментировала свой провал на этапе Бриллиантовой лиги

Украинка плохо выступила в Париже.
Сегодня, 13:40       Автор: Митя Шитко
Юлия Левченко / Getty Images
Юлия Левченко / Getty Images

Украинка Юлия Левченко высказалась про выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Левченко заняла 11 место в секторе для прыжков в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, показав результат - 1.83 м.

"Честно, я не понимала, что я делаю. Такое было состояние какое-то, впервые за весь сезон, которое мне не очень понравилось. Я накануне нормально себя чувствовала, сделала тренировку. 

Сейчас, возможно, какие-то старые технические моменты вылезли. Не знаю. Состояние мне не очень понравилось. Не хочу оправдываться, но такое бывает. Просто такое состояние было соревновательное. Я боюсь таких состояний, но оно было", – приводит слова украинки Суспільне Спорт.

В 2025 году Юлия занимала четвертое место на этапах Бриллиантовой лиги — в Сямэне, Шанхае и Стокгольме, — прыгая минимум 1.91 м.

Отметим, что Магучих стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже.

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