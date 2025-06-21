Магучих стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Париже

Украинская легкоатлетка второй раз подряд выборола серебряную награду.

В пятницу, 20 июня, состоялся этап Бриллиантовой лиги в Париже.

Как и на предыдущих соревнованиях в Стокгольме, украинка Ярослава Магучих в секторе женских прыжков в высоту продемонстрировала второй результат, завоевав серебряную медаль.

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После двух неудачных попыток на отметке 1.94 м украинская легкоатлетка перенесла последнюю попытку на 1.97 м, успешно взяв эту высоту и продолжив борьбу за награды.

Тем не менее планка на отметке 2.00 м Магучих и австралийке Элеанор Паттерсон не покорилась, а серебро украинке досталось благодаря меньшему количеству попыток.

Победительницей соревнований стала еще одна представительница Австралии Никола Олислагерс с результатом 2.00 м.

Украинка Юлия Левченко с показателем 1.83 м разделила 11-12-ю позиции.

Бриллиантовая лига, Париж

Прыжки в высоту, женщины

Никола Олислагерс (Австралия) - 2.00 м Ярослава Магучих (Украина) - 1.97 Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1.97

…

11-12. Юлия Левченко (Украина) - 1.83

Ранее Магучих объяснила, почему не выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

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