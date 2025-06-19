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Магучих объяснила, почему не выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Украинка заняла второе место.
Сегодня, 18:59       Автор: Митя Шитко
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала завоевание серебра в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

По словам спортсменки, она не справилась с условиями на турнире, из-за чего не смогла выиграть золото.

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"Мы обсудили с Татьяной Владимировной мои прыжки в Стокгольме, посмотрели еще раз прыжки на 2,07 м и 2,10 м, как я бежала тогда, когда мне нужно бежать.

В Стокгольме чуть-чуть не справилась с ветром. Это было удивительно для меня, потому что обычно у меня с этим нет проблем, особенно когда ветер в лицо. Я сделала слишком много ошибок, которые стоили мне результата, потому что я знаю, что могла прыгнуть гораздо выше.

Олислагерс была готова лучше меня. Но после этого ты должен верить, что можешь снова победить, прыгать выше 1,99 метра. Тренер мне сказала: "Я знаю, что ты готова". Потому это не проблема. Мы работаем. Но ничего, что второе место в Стокгольме, я довольна, что представляю свою страну на этапах Бриллиантовой лиги уже давно", - сказала украинка для Суспільне Спорт.

Отметим, что 20 июня Ярослав выступит на этапе в Париже.

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