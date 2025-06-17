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Геращенко показала, как с новорожденной дочкой пряталась от российских ракет

Ирина рассказала, как пережила ночь.
Сегодня, 13:55       Автор: Митя Шитко
Ирина Геращенко / Instagram
Ирина Геращенко / Instagram

Бронзовая призерка Олимпийских игр в прыжках в высоту Ирина Геращенко отреагировала на ракетную атаку россии по Киеву.

Украинка сообщила, что она вместе с новорожденной дочерью прятались на паркинге во время обстрела.

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"Сегодня наша ночь была на паркинге, мы почти ничего не слышали. Но все это время читать новости во время тревоги и сейчас, видеть эти страшные последствия очередной атаки — волосы встают дыбом.

Разговаривать с мамой и через трубку слышать, как летит шахед или ракета. Как это все сбивают или оно падает. И ждать вот эти секунды, когда с тобой снова продолжат говорить — это ужас", — написала Геращенко в Instagram.

Напомним, что Ирина родила дочь 11 июня.

На данный момент известно о 15 погибших и более 100 раненых в результате атаки на Киев.

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