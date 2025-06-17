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"Русские ублюдки": Шахтер отреагировал на обстрел Киева

"Горняки" выразили соболезнования родным и близким погибших.
Сегодня, 13:20       Автор: Митя Шитко
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер отреагировал на удар российской федерации по Киеву.

"Горняки" заявили, что агрессор должен ответить за свои действия.

"Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву, где разрушен целый подъезд. По состоянию на данный момент известно о 15 погибших. Также в течение ночи атаки подверглись Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина.

Российские ублюдки должны ответить за каждый акт терроризма, за каждую уничтоженную жизнь, за каждую разрушенную семью, за каждый разбитый дом.

Шахтер выражает соболезнования родным и близким погибших".

Напомним, что Динамо отреагировало на обстрел Киева.

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