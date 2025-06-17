"Ужасная ночь": Динамо отреагировало на обстрел Киева
Киевское Динамо отреагировало на удар российской федерации по Киеву.
Пресс-служба "бело-синих" выразила соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших.
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"Ужасная ночь в Киеве. Враг нанес комбинированный удар ракетами и дронами по гражданской инфраструктуре столицы. Прицельный огонь по жилым домам с использованием кассетных боеприпасов – очередное доказательство зверства террористической российской армии.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших в ночь на 17 июня".
На данный момент известно о 15 погибших и более 100 раненых в результате атаки на Киев.
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