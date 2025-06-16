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Футбол

Назван первый соперник Динамо на летнем тренировочном сборе

Чемпионы Украины проведут в Австрии спарринг со второй командой Дании.
Сегодня, 13:44       Автор: Игорь Мищук
Динамо сыграет с Мидтьюлланном / ФК Динамо Киев
Динамо сыграет с Мидтьюлланном / ФК Динамо Киев

Стал известен первый соперник Динамо, с которым киевская команда сыграет на летнем тренировочном сборе.

В июле "бело-синие" встретятся в товарищеском матче с вице-чемпионом Дании Мидтьюлланном.

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Об этом датский клуб сообщил на своем официально сайте.

Спарринг Динамо и Мидтьюлланна запланирован на 9 июля и должен состояться в австрийском Бад-Вальтерсдорфе.

Отметим, что чемпионы Украины выйдут из отпуска 23 июня. Игроки киевской команды пройдут медицинский осмотр и будут тренироваться на клубной базе до 30 июня.

После Динамо отправится на сбор в Австрию, который продлится до 20 июля.

Ранее сообщалось, что Динамо объявило о продлении контракта с одним из ветеранов.

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