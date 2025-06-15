Магучих впервые за два года не выиграла золотую медаль

Ярослава финишировала лишь второй.

В Стокгольме завершился этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.

Ярослава Магучих и Юлия Левченко принимали участие в дисципине прыжков в высоту.

Украинские спортсменки показали неплохие результаты, однако Ярослава впервые за два года осталась без золотой медали.

Левченко остановилась на отметке в 1.91 м, а вот Магучих дошла до самого финала, где и проиграла в борьбе с Николой Олислагерс.

Украинка дважды не смогла взять 2.01 м, а затем перенесла планку на 2.03м, также не взяла ее и осталась с серебряной медалью.

Впервые с лета 2023 года Магучих завершила соревнования без золотой медали. На этапе в Монако Ярослава финишировала третьей.

Ранее также 12-летний украинец побил рекорд Дюплантиса.

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