12-летний украинец побил рекорд легендарного легкоатлета

Матвей Строгалев в своем возрасте превзошел достижение Армана Дюплантиса в прыжках с шестом.

12-летний украинец Матвей Строгалев побил возрастной рекорд легендарного прыгуна с шестом Армана Дюплантиса.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

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Высокое достижение покорилось спортсмену на юношеском чемпионате Украины в возрастной категории до 14 лет. В соревнованиях по прыжкам с шестом Строгалев с третьей попытки взял планку на высоте 4.00 м, что принесло ему бронзовую медаль национального первенства.

Этот показатель Строгалева стал лучшим мировым результатом среди 12-летних прыгунов с шестом. Украинец превзошел двукратного олимпийского чемпиона и рекордсмена Армана Дюплантиса - шведский легкоатлет в этом возрасте на соревнованиях в помещении в американском Рино в январе 2012 года взял планку на высоте 3.97 м.

Ранее сообщалось, что Дюплантис защитил титул чемпиона мира с уникальным достижением.

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