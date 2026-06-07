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Дюплантис прервал трехлетнюю серию побед

Швед неожиданно стал вторым на турнире на родине.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Арман Дюплантис / Getty Images
Арман Дюплантис / Getty Images

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис неожиданно прервал серию побед.

На этапе Бриллиантовой лиги в домашнем Стокгольме атлет неожиданно занял вторую строчку.

Дюплантис уверенно начал турнир, взяв с первой попытки 5.60 и 5.80 метра. А затем перенес попытку на 6.00м и не сумел ее покорить.

Австралиец Маршалл Кертис взял золото этапа, покорив высоту 5.90 м.

Таким образом прервалась трехлетняя серия побед Дюплантиса, в рамках которой он взял 20 подряд золотых медалей.

Ранее также сообщалось, что Ирина Геращенко выиграла медаль на этапе в Варшаве.

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