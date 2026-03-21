Дюплантис с новым рекордом четвертый раз подряд стал чемпионом мира

Шведский легкоатлет повторил историческое достижение Сергея Бубки.
Сегодня, 22:57       Автор: Игорь Мищук
Арман Дюплантис / Getty Images

Швед Арман Дюплантис четвертый раз подряд стал триумфатором чемпионата мира в помещении в прыжках с шестом.

26-летний спортсмен одержал победу на мировом первенстве, которое в эти дни проходит в польском городе Торунь.

Шведский легкоатлет завоевал золотую медаль с результатом 6,25 м, покорив эту высоту с первой попытки и обновив свой же мировой рекорд.

После этого достижения прыгать на новый мировой рекорд швед не стал.

Эта победа стала для Дюплантиса четвертой на чемпионатах мира в помещении, и по этому показателю шведский атлет повторил достижение Сергея Бубки.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
Прыжки с шестом, мужчины

  1. Арман Дюплантис (Швеция) - 6,25 м
  2. Эммануил Каралис (Греция) - 6,05 м
  3. Кертис Маршалл (Австралия) - 6,00 м

Напомним, ранее в секторе прыжков в высоту чемпионкой мира стала украинка Ярослава Магучих, а Юлия Левченко завоевала серебряную медаль.

