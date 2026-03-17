Дюплантис пропустит этап Бриллиантовой лиги в Осло

Рекордсмен намерен жениться.
Сегодня, 13:33       Автор: Андрей Безуглый
Арман Дюплантис / Getty Images
Арман Дюплантис / Getty Images

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис пропустит этап Бриллиантовой лиги.

Агент спортсмена объявил, что швед примет участие в этапе в Стокгольме 7 июня, но уже через пару дней в Осло Дюплантиса не будет.

Как оказалось, швед запланировал свадьбу на 13-14 июня, а потому попросту не успеет на оба события сразу.

Дюплантис и его невеста Дезире Ингландер намерены пожениться во Французской Ривьере.

Напомним, что накануне на домашнем турнире Арман Дюплантис снова обновил мировой рекорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арман Дюплантис

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

