Дюплантис в одиннадцатый раз побил рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил рекорд в прыжках с шестом.

Это произошло на соревнованиях этапа Мирового тура в помещениях, который прошел во французском городе Клермон-Ферран.

Дюплантис показал результат 6,27 м.

Предыдущий раз он взял рекордную планку (6.26 м) на этапе Бриллиантовой лиги 2024 в польском городе Хожув в августе 2024 года.

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Свой первый рекорд Арман установил в 2020 году – 6,17 метра.

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