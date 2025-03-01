Дюплантис в одиннадцатый раз побил рекорд в прыжках с шестом
Швед переписывает лучшие результаты в истории.
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил рекорд в прыжках с шестом.
Это произошло на соревнованиях этапа Мирового тура в помещениях, который прошел во французском городе Клермон-Ферран.
Дюплантис показал результат 6,27 м.
Предыдущий раз он взял рекордную планку (6.26 м) на этапе Бриллиантовой лиги 2024 в польском городе Хожув в августе 2024 года.
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Свой первый рекорд Арман установил в 2020 году – 6,17 метра.
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