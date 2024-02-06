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Все делали через окно: Футболисток испанского клуба снимали на камеру в душе

Виновных пока не нашли.
Сегодня, 20:50
ЖФК Альсасуа / AS
ЖФК Альсасуа / AS

Футболисток клуба Альсасуа запечатлели на камеры мобильных телефонов через окно раздевалки во время тренировки.

Инцидент произошел в прошедшую пятницу, когда несколько человек фотографировали спортсменок в душе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

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После обнаружения нарушителей они скрылись с тренировочной базы на машине.

Полиция Наварры уже начала расследование инцидента, а клуб Альсасуа выразил осуждение произошедшего и призвал свидетелей сотрудничать с правоохранительными органами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Женский футбол

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