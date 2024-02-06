Все делали через окно: Футболисток испанского клуба снимали на камеру в душе
Виновных пока не нашли.
Футболисток клуба Альсасуа запечатлели на камеры мобильных телефонов через окно раздевалки во время тренировки.
Инцидент произошел в прошедшую пятницу, когда несколько человек фотографировали спортсменок в душе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
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После обнаружения нарушителей они скрылись с тренировочной базы на машине.
Полиция Наварры уже начала расследование инцидента, а клуб Альсасуа выразил осуждение произошедшего и призвал свидетелей сотрудничать с правоохранительными органами.
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