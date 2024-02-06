Все делали через окно: Футболисток испанского клуба снимали на камеру в душе

Виновных пока не нашли.

Футболисток клуба Альсасуа запечатлели на камеры мобильных телефонов через окно раздевалки во время тренировки.

Инцидент произошел в прошедшую пятницу, когда несколько человек фотографировали спортсменок в душе. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Читай также: Футболистка и модель OnlyFans порадовала фанатов горячими фото в купальнике

После обнаружения нарушителей они скрылись с тренировочной базы на машине.

Полиция Наварры уже начала расследование инцидента, а клуб Альсасуа выразил осуждение произошедшего и призвал свидетелей сотрудничать с правоохранительными органами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!