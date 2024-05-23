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Украинскую арбитриню после матча ждал сюрприз прямо на поле

Марии Зобенко сделали предложение руки и сердца.
Сегодня, 14:05
Мария Зобенко / УПЛ
Мария Зобенко / УПЛ

После матча за третье место Первой Лиги женского чемпионата Украины одну из арбитрин ждал сюрприз.

Ассистенту главного судьи Марии Зобенко сделал предложение руки и сердца ее любимый, после матча вышедший на поле с букетом цветов и кольцом.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Сам поединок, к слову, был очень горячим. В нем встречались Минай и Полесье. Девушки из Житомира заканчивали поединок с тремя выемками, при этом в экстра-таймах они даже смогли выйти вперед, но пропустили два гола и не смогли получить право сыграть в переходных матчах за право принимать участие в Высшей лиге в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Ворскла досрочно стала чемпионом женского чемпионата Украины-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арбитр Женский футбол

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