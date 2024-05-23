Украинскую арбитриню после матча ждал сюрприз прямо на поле

После матча за третье место Первой Лиги женского чемпионата Украины одну из арбитрин ждал сюрприз.

Ассистенту главного судьи Марии Зобенко сделал предложение руки и сердца ее любимый, после матча вышедший на поле с букетом цветов и кольцом.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Сам поединок, к слову, был очень горячим. В нем встречались Минай и Полесье. Девушки из Житомира заканчивали поединок с тремя выемками, при этом в экстра-таймах они даже смогли выйти вперед, но пропустили два гола и не смогли получить право сыграть в переходных матчах за право принимать участие в Высшей лиге в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Ворскла досрочно стала чемпионом женского чемпионата Украины-2023/24.

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