Агуэро дал совет Месси об участии на ЧМ-2026

Легендарный аргентинский форвард Серхио Агуэро обратился к Лионелю Месси с советом. Бывший форвард Барселоны и Манчестер Сити посоветовал Лео ехать на ЧМ-2026.

"Мне кажется, что Месси сможет дотянуть до 2026 года. Он всегда заботится о своей форме и своем здоровье. Очевидно, он уже не будет играть так, как это делал раньше. Но если вы позволите ему пробить несколько штрафных, он принесет вам хороший результат.

Месси не обязательно нужно играть весь матч. Ему нужно несколько передач от партнеров, чтобы повлиять на итоговый результат. Он точно будет в хорошей физической форме в 2026 году и мог бы сыграть за сборную", - сказал Серхио.

Напомним, сам Месси еще до конца не определился, поедет ли на следующий Мундиаль.

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