Нидерланды - Турция 2:1 видео голов и лучших моментов матча 06.07.2024
В субботу, 6 июля, сборные Нидерландов и Турции провели заключительный четветьфинальный матч Евро-2024.
Подопечные Рональда Кумана пропустили первыми, но сумели одержать волевую победу, которая вывела их в полуфинал чемпионата Европы.
Читай также: Волевая победа над Турцией вывела Нидерланды в полуфинал Евро-2024
Турки открыли счет в поединке на 35-й минуте, когда Самет Акайдин головой замкнул навес в штрафную, и удерживали преимущество до 70-й минуты. Однако после сначала Стефан де Врей выровнял положение, а выиграли противостояние "оранье" благодаря автоголу Мерта Мюлдюра.
В полуфинале Евро-2024 Нидерланды 10 июля сыграют с Англией.
Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Нидерланды - Турция:
Нидерланды - Турция 2:1
Голы: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (аг) - Акайдин, 35
Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 74) - Схаутен, Симонс (Зирке, 87), Рейндерс (Веерман, 73) - Бергвейн (Вегхорст, 46), Депай (Фримпонг, 87), Гакпо.
Турция: Гюнок - Мюлдюр (Тосун, 82), Акайдин (Челик, 82), Бардакджи, Кадиоглу - Озджан (Йокушлу, 77), Айхан (Киличсой, 89) - Йилмаз (Актюркоглу, 77), Чалханоглу, Йилдыз - Гюлер.
Предупреждения: Симонс, Аке, ван Дейк, Вегхорст – Тосун.
Удаление: Йылдырым, 90+6 (не на поле).
Источник: MEGOGO
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!