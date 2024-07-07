В субботу, 6 июля, сборные Нидерландов и Турции провели заключительный четветьфинальный матч Евро-2024.

Подопечные Рональда Кумана пропустили первыми, но сумели одержать волевую победу, которая вывела их в полуфинал чемпионата Европы.

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Турки открыли счет в поединке на 35-й минуте, когда Самет Акайдин головой замкнул навес в штрафную, и удерживали преимущество до 70-й минуты. Однако после сначала Стефан де Врей выровнял положение, а выиграли противостояние "оранье" благодаря автоголу Мерта Мюлдюра.

В полуфинале Евро-2024 Нидерланды 10 июля сыграют с Англией.

Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Нидерланды - Турция:

Нидерланды - Турция 2:1

Голы: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (аг) - Акайдин, 35

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 74) - Схаутен, Симонс (Зирке, 87), Рейндерс (Веерман, 73) - Бергвейн (Вегхорст, 46), Депай (Фримпонг, 87), Гакпо.

Турция: Гюнок - Мюлдюр (Тосун, 82), Акайдин (Челик, 82), Бардакджи, Кадиоглу - Озджан (Йокушлу, 77), Айхан (Киличсой, 89) - Йилмаз (Актюркоглу, 77), Чалханоглу, Йилдыз - Гюлер.

Предупреждения: Симонс, Аке, ван Дейк, Вегхорст – Тосун.

Удаление: Йылдырым, 90+6 (не на поле).

Источник: MEGOGO

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