Англия - Швейцария 1:1 (5:3 пенальти) обзор и результат матча 06.07.2024

В субботу, 6 июля, в рамках четвертьфинала Евро-2024 сборная Англии встречалась со Швейцарией.

Команды на протяжении всей встречи вели тактическую борьбу, обмениваясь опасными атаки, однако оборона была неприступной перед обоими воротами.

Источник: Getty Images

Тем не менее, в самом экваторе второго тайма Брель Эмболо после прострела с фланга сумел затолкать мяч в сетку!

В оставшееся время англичане старались исправить свое положение и сделали это. Удар на удачу от Букайо Сака вернул подопечных Гарета Саутгейта в игру.

В экстра-тайме команды не также не смогли выявить сильнейшего, ввиду чего дело дошло до пенальти, где точнее оказались англичане.

Статистика матч Англия - Швейцария

Англия - Швейцария 1:1 (5:3 по пенальти)

Голы: Сака, 80 - Эмболо, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 1.10

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 13 - 7

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 4 - 2

Фолы: 7 - 13

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Шоу, 78), Райс, Фоден, Беллингем, Майну (Эзе, 78), Сака, Кейн.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Джака, Фройлер, Варгас (Видмер, 64), Ридер (Цубер, 64), Ндойе, Эмболо.

Предупреждения: Шер (32), Кейн (67), Видмер (85).

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