Англия - Швейцария 1:1 (5:3 пенальти) обзор и результат матча 06.07.2024
В субботу, 6 июля, в рамках четвертьфинала Евро-2024 сборная Англии встречалась со Швейцарией.
Команды на протяжении всей встречи вели тактическую борьбу, обмениваясь опасными атаки, однако оборона была неприступной перед обоими воротами.
Тем не менее, в самом экваторе второго тайма Брель Эмболо после прострела с фланга сумел затолкать мяч в сетку!
В оставшееся время англичане старались исправить свое положение и сделали это. Удар на удачу от Букайо Сака вернул подопечных Гарета Саутгейта в игру.
В экстра-тайме команды не также не смогли выявить сильнейшего, ввиду чего дело дошло до пенальти, где точнее оказались англичане.
Статистика матч Англия - Швейцария
Англия - Швейцария 1:1 (5:3 по пенальти)
Голы: Сака, 80 - Эмболо, 75
Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 1.10
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 4 - 2
Фолы: 7 - 13
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Конса (Палмер, 78), Триппьер (Шоу, 78), Райс, Фоден, Беллингем, Майну (Эзе, 78), Сака, Кейн.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Джака, Фройлер, Варгас (Видмер, 64), Ридер (Цубер, 64), Ндойе, Эмболо.
Предупреждения: Шер (32), Кейн (67), Видмер (85).
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