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Нидерланды - Турция 2:1: обзор матча и результат игры 06.07.2024

"Оранье" пропустили первыми, но во втором тайме сделали результат в свою пользу.
Вчера, 23:58
Нидерданды обыграли Турцию / Getty Images
Нидерданды обыграли Турцию / Getty Images

В субботу, 6 июля, сборные Нидерландов и Турции встречались в 1/4 финала Евро-2024, определив последнего полуфиналиста турнира.

Уже на второй минуте Депай имел момент после успешного смещения к центру штрафной, но пробил значительно выше ворот. Нидерландцы продолжали владеть преимуществом, однако турки организовано защищались, не позволяя соперникам создать что-то опасное.

К середине первого тайма подопечные Винченцо Монтеллы стали действовать активнее, успешно выбегая в контратаки, которые завершались угловыми или штрафными, но не более.

Источник: Getty Images

Тем не менее турецкая сборная начала наращивать давление - и это принесло результат, а к взятию ворот привел очередной угловой. С первой подачей нидерландцы справились, вынеся мяч, но второй навес от Гюлера головой на дальней стойке замкнул Акайдин.

Источник: Getty Images

От начала второй половины встречи "оранье" отправились исправлять ситуацию и первый отличный момент сумели создать на 51-й минуте. Вегхорст после подачи в штрафную отдал головой передачу вдоль линии ворот, но Депай до мяча не дотянулся. А турки ответили со стандарта - Гюлер мощно низом пробил со штрафного, но попал в стойку.

Источник: Getty Images

Еще один штрафной от Чалханоглу на 65-й минуте продолжился опасным добиванием от Йилдыза, но голкипер Вербрюгген успел среагировать.

Нидерланды же свои старания смогли воплотить в результат на 70-й минуте. Вратарь турок Гюнок справился с ударом Вегхорста и перевел мяч на угловой. "Оранье" стандарт разыграли и после подачи в штрафную Де Врей поразил ворота.

Источник: Getty Images

Нидерланды не сбросили оборотов и вскоре уже сами вышли вперед. На 76-й минуте Думфрис с правого фланга прострелил в штрафную, где на дальней стойке Гакпо, падая вместе с соперником, казалось, переправил мяч в ворота, хотя затем взятие ворот переписали на автогол турецкого защитника.

Турция попыталась отыграться, ответив острыми моментами, а в одном из эпизодов ван де Вен спас Нидерланды после удара по пустым воротам.

В полуфинале Евро-2024 Нидерланды сыграют с Англией, которая сегодня в серии пенальти одолела Швейцарию. Поединок состоится в среду, 10 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Статистика матча 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды - Турция

Нидерланды - Турция 2:1

Голы: Де Врей, 70, Мюлдюр, 76 (аг) - Акайдин, 35

Ожидаемые голы (xG): 0.87 - 1.37
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 4 - 4
Угловые: 3 - 7
Фолы: 15 - 7
Атаки: 54 - 34

Нидерланды: Вербрюгген – Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 74) - Схаутен, Симонс (Зирке, 87), Рейндерс (Веерман, 73) - Бергвейн (Вегхорст, 46), Депай (Фримпонг, 87), Гакпо.

Турция: Гюнок - Мюлдюр (Тосун, 82), Акайдин (Челик, 82), Бардакджи, Кадиоглу - Озджан (Йокушлу, 77), Айхан (Киличсой, 89) - Йилмаз (Актюркоглу, 77), Чалханоглу, Йилдыз - Гюлер.

Предупреждения: Симонс, Аке, ван Дейк, Вегхорст – Тосун.

Удаление: Йылдырым, 90+6 (не на поле).

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