Саутгейт - о победе над Швейцарией: Это был наш лучший матч

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после матча четвертьфинала Евро-2024 со Швейцарией (1:1, 5:4 пенальти).

"Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы доставили соперникам много проблем, играя с мячом. Это очень хорошая команда: их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, они хорошо двигаются".

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"Чтобы снова отыграться и демонстрировать характер и стойкость, выигрывать турниры, недостаточно просто хорошо играть, нужны и другие качества", – сказал Саутгейт в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, в следующем раунде турнира Англия сыграет против победителя пары Нидерланды - Турция.

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