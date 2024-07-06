iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Саутгейт - о победе над Швейцарией: Это был наш лучший матч

Наставник "трех львов" оценил выступление своей команды.
Вчера, 23:49
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался после матча четвертьфинала Евро-2024 со Швейцарией (1:1, 5:4 пенальти).

"Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы доставили соперникам много проблем, играя с мячом. Это очень хорошая команда: их трудно прессинговать, против них трудно защищаться, они хорошо двигаются".

Читай также: Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария

"Чтобы снова отыграться и демонстрировать характер и стойкость, выигрывать турниры, недостаточно просто хорошо играть, нужны и другие качества", – сказал Саутгейт в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, в следующем раунде турнира Англия сыграет против победителя пары Нидерланды - Турция.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Гарет Саутгейт

Статьи по теме

На бутылке у Пикфорда было написано, куда пробьет пенальти Аканджи На бутылке у Пикфорда было написано, куда пробьет пенальти Аканджи
Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария
Англия оказалась точнее Швейцарии в серии пенальти, пробившись в полуфинал Евро-2024 Англия оказалась точнее Швейцарии в серии пенальти, пробившись в полуфинал Евро-2024
"Наименее весомый факт": Саутгейт высказался о юбилейной игре во главе сборной Англии "Наименее весомый факт": Саутгейт высказался о юбилейной игре во главе сборной Англии
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды на волевых прошли Турцию на пути в полуфинал: обзор матча Евро-2024
Нидерланды на волевых прошли Турцию на пути в полуфинал: обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Евро-202401:10
Нидерланды на волевых прошли Турцию на пути в полуфинал: обзор матча Евро-2024
Европа00:50
Лукаку отказался от перехода в Милан и просится в клуб бывшего тренера
Евро-202400:40
Определились полуфинальные пары Евро-2024
Евро-202400:25
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
Европа00:17
Лидер Наполи может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии
Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Волевая победа над Турцией вывела Нидерланды в полуфинал Евро-2024
Евро-202423:49
Саутгейт - о победе над Швейцарией: Это был наш лучший матч
Бокс23:32
Американский проспект вызвался на поединки с Дэвисом и Ломаченко
Евро-202423:19
На бутылке у Пикфорда было написано, куда пробьет пенальти Аканджи
Украина22:53
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK