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Американский проспект вызвался на поединки с Дэвисом и Ломаченко

Кишон Дэвис хочет получить именитого соперника.
Вчера, 23:32
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Американский проспект легкого веса Кишон Дэвис поделился амбициозными планами на будущее.

По его словам, он чувствует, что готов ко встрече в ринге с чемпионами дивизиона.

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"Мое выступление в поединке с Хосе Педрасой говорит само за себя. Педраса - чертовски хороший боец. Если вы посмотрите его бои с Ричардом Комми, Ломаченко, Джервонтой Дэвисом и Кишоном Дэвисом, то сможете увидеть разницу.

Я хочу подраться с любым именитым соперником. Я не на том уровне, когда все еще развиваюсь. Я чувствую, что готов. Я готов драться с именитым соперником, будь то Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко или кто-то еще. Мне без разницы", - приводит слова Дэвиса Sky Sports.

Ранее американский проспект сделал прогноз на бой Ломаченко - Дэвис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис

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