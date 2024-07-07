iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лукаку отказался от перехода в Милан и просится в клуб бывшего тренера

Бельгиец хочет только в Наполи.
Сегодня, 00:50
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Челси готов продать Ромелу Лукаку дешевле, чем планировал. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

Форвард отказался переходить в Милан и хочет играть под руководством Антонио Конте в Наполи. Бельгиец настаивает на переходе в Неаполь.

Читай также: Наполи проведет в ближайшее время очередную встречу с Хвичей в попытках продлить с ним контракт

Хотя в контракте Лукаку указаны отступные в 44 млн евро, Челси готов снизить цену и продать его в Наполи за 25-30 млн евро с учетом бонусов.

Минувший сезон 31-летний бельгиец провел в аренде в Роме, где сумел забить 13 голов и отдать 3 ассиста в 32 матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси наполи Милан Ромелу Лукаку

Статьи по теме

Лидер Наполи может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии Лидер Наполи может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии
Интер объявил о подписании одного из ключевых игроков Наполи Интер объявил о подписании одного из ключевых игроков Наполи
Челси близок к подписанию талантливого португальского полузащитника Челси близок к подписанию талантливого португальского полузащитника
Мората может вернуться в Италию, но не в Ювентус Мората может вернуться в Италию, но не в Ювентус
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды на волевых прошли Турцию на пути в полуфинал: обзор матча Евро-2024
Нидерланды на волевых прошли Турцию на пути в полуфинал: обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Евро-202401:10
Нидерланды на волевых прошли Турцию на пути в полуфинал: обзор матча Евро-2024
Европа00:50
Лукаку отказался от перехода в Милан и просится в клуб бывшего тренера
Евро-202400:40
Определились полуфинальные пары Евро-2024
Евро-202400:25
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
Европа00:17
Лидер Наполи может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии
Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Волевая победа над Турцией вывела Нидерланды в полуфинал Евро-2024
Евро-202423:49
Саутгейт - о победе над Швейцарией: Это был наш лучший матч
Бокс23:32
Американский проспект вызвался на поединки с Дэвисом и Ломаченко
Евро-202423:19
На бутылке у Пикфорда было написано, куда пробьет пенальти Аканджи
Украина22:53
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK