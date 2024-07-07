Лукаку отказался от перехода в Милан и просится в клуб бывшего тренера

Бельгиец хочет только в Наполи.

Челси готов продать Ромелу Лукаку дешевле, чем планировал. Об этом сообщает издание Sport Mediaset.

Форвард отказался переходить в Милан и хочет играть под руководством Антонио Конте в Наполи. Бельгиец настаивает на переходе в Неаполь.

Читай также: Наполи проведет в ближайшее время очередную встречу с Хвичей в попытках продлить с ним контракт

Хотя в контракте Лукаку указаны отступные в 44 млн евро, Челси готов снизить цену и продать его в Наполи за 25-30 млн евро с учетом бонусов.

Минувший сезон 31-летний бельгиец провел в аренде в Роме, где сумел забить 13 голов и отдать 3 ассиста в 32 матчах Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!