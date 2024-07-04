Наполи проведет в ближайшее время очередную встречу с Хвичей в попытках продлить с ним контракт
Неаполитанцы хотят сохранить в рядах своего лидера.
Наполи вновь попытается удержать Хвичу Кварацхелию. На прошлой неделе представители клуба встретились с игроком в Дюссельдорфе, где он участвует в Евро-2024.
Журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что скоро состоится еще одна встреча в Милане с агентом игрока Мамукой Джугели.
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Несмотря на интерес ПСЖ, Наполи и тренер Антонио Конте хотят сохранить Кварацхелию.
Напомним, в прошлом сезоне он сыграл 34 матча в Серии А, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
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