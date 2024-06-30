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Наполи распрощался с основным полузащитником и еще пятью игроками

Неаполитанскую команду покинул ряд исполнителей.
Сегодня, 14:39
Петр Зелински / Getty Images
Петр Зелински / Getty Images

Наполи распрощался с рядом игроков, у которых завершились сроки действия соглашений с клубом.

Команду покинули основной полузащитник Петр Зелински, а также хавбеки Диего Демме, Леандер Дендонкер, Хамед Траоре и голкиперы Пьерлуиджи Голлини и Хуберт Идасяк.

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"Мы выражаем самую искреннюю благодарность игрокам за преданность делу и профессионализм, проявленные за время, проведенное в Неаполе. Желаем им всего наилучшего в их личном и профессиональном будущем", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что Зелински должен стать игроком миланского Интера, который работал над подписанием польского полузащитника еще с зимы.

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