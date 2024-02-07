Директор Интера подтвердил работу над трансферами игроков Порту и Наполи

Мехди Тареми и Петр Зелински могут присоединиться к "нерадзурри" летом.

Директор Интера Пьеро Аузило прокомментировал трансферные цели клуба на лето 2024 года.

По словам функционера, ведется работа над подписаниями иранского форварда Порту Мехди Тареми и польского хавбека Наполи Пйотра Зелински в качестве свободных агентов.

"Это правда, мы работаем над соглашениями по Тареми и Зелински в качестве свободных агентов.

Мы проинформировали ФК Порту и Наполи о переговорах, которые ведутся с игроками.

Мы контактируем с обоими клубами, посмотрим, удастся ли нам заключить сделки", - заявил Аузилио.

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Отметим, что 31-летний Тареми провел в этом сезоне за Порту 24 матча во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста. У 29-летнего поляка 26 матчей за Наполи, в которых он забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Стоит сказать, что Зелински не включили в заявку Наполи на плей-офф Лиги чемпионов, ведь он не хочет продлевать контракт и, вероятнее всего, покинет клуб летом.

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