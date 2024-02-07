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Интер и Ньюкасл интересуются турецким вундеркиндом

Джан Узун может пойти на повышение после завершения этого сезона.
Сегодня, 18:29
Джан Узун / Getty Images
Джан Узун / Getty Images

18-летний атакующий универсал Джан Узун, который является открытием этого сезона второй Бундеслиги, привлек внимание двух клубов за пределами Германии.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, в услугах ключевого игрока Нюрнберга заинтересованы Интер и Ньюкасл. Также Узун до сих пор находится на радарах Айнтрахта и Боруссии Дортмунд.

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Сумма потенциального трансфера остается неизвестной, ведь в контракте Джана не прописана клаусула ни для местных, ни для иностранных клубов. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

На счету турка в этом сезоне 20 матчей, где он забил 13 голов и отдал 3 результативных передачи. Основное амплуа футболиста - центральный нападающий, но также он порой играет атакующего хавбека, он является одним из лидеров бомбардирской гонки второго немецкого дивизиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер ньюкасл Джан Узун

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