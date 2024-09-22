ПФК Выбор занял 4 место на клубном ЧМ по пляжному футболу

ПФК Выбор досадно уступил китайцам в матче за "бронзу" клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит на Сардинии (Италия).

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Подопечные Константина Андреева в "бронзовом финале" не смогли рассчитывать на бразильского легионера Бенжамина, который не смог сыграть в матче из-за личных обстоятельств.

Первая половина игры оказалась осторожной со стороны обеих команд - соперники присматривались друг к другу, ведь цена ошибки была слишком большой. Однако в середине тайма китайцы сумели дважды огорчить нашего голкипера - отличились бразильские легионеры Мартинс и Джордан. Днепряне попытались быстро ответить, но голкипер соперника не позволил себя пробить.

Во втором тайме снова ровная и осторожная игра, где представители Китая по чуть-чуть затягивали время, перепасовываясь со своим голкипером, но наш вратарь Денис Сабатюк нашел момент для удара, который мастерски подправил Ярослав Заворотний, установив окончательный счет второй половины игры 1:2.

Третий тайм подопечные Константина Андреева начали куда лучше соперника, бросив все свои силы в попытках отыграться. Днепряне создали несколько опасных моментов, но голкипер (тоже бразилец) китайской команды не давал этого сделать. А Джордан поймал украинцев на заблуждении и забил третий мяч. В середине тайма китайцы совершили счет 4-1 и уже готовы были праздновать победу. Однако днепряне усилиями Войтенка и Касаткина показали, что Украина – это характер. К сожалению, на четвертый мяч не хватило времени.

ПФК Выбор - ПФК TMS 3:4

Голи: Заворотний, Войтенко, Касаткин.

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