Артур Мьюзик занял девятое место на клубном ЧМ по пляжному футболу, совершив нереальный камбэк в матче за престиж

Киевский Артур Мьюзик досадно уступил кипрскому Пафосу в 1/8 финала клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Киевляне были вынуждены удовлетвориться только "матчем престижа" - игрой за 9 место против латвийской Риги.

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В первой половине встречи латвийцы действовали куда активнее и сумели забить дважды - точные выстрелы в активе Рафинии, забившего в начале тайма, и Грислила, удвоившего преимущество своей команды ближе к первому перерыву. Киевлянам никак не удавалось поразить ворота Риги.

Во втором тайме счет вообще стал разгромным. Хороший точный удар удался латвийскому форварду Риги, но именно третий гол "разбудил" подопечных Шклярука. Еще во второй двенадцатиминутке Андрей Пашко сумел отквитать один гол, подарив надежду болельщикам.

Третья половина игры была полностью за "музыкантами". Сначала Пашко оформил дубль, затем невероятный выстрел удался голкиперу киевлян Нерушу – и вот счет уже равен 3:3. А победный мяч в ворота Риги забил Листопад.

Артур Мьюзик – Рига 4:3

Голы: Пашко (2), Неруш, Листопад.

Напомним, другая украинская команда Выбор сегодня, 22 сентября, сразится за бронзовые медали клубного чемпионата мира против команды из Китая.

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