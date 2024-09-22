iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Артур Мьюзик занял девятое место на клубном ЧМ по пляжному футболу, совершив нереальный камбэк в матче за престиж

"Музыканты" завершили турнир на 9 строчке.
Сегодня, 13:29
Артур Мьюзик / beachsoccer.com
Артур Мьюзик / beachsoccer.com

Киевский Артур Мьюзик досадно уступил кипрскому Пафосу в 1/8 финала клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Киевляне были вынуждены удовлетвориться только "матчем престижа" - игрой за 9 место против латвийской Риги.

Читай также: Сборная Украины по пляжному футболу попала в группу F на квалификации на ЧМ-2025

В первой половине встречи латвийцы действовали куда активнее и сумели забить дважды - точные выстрелы в активе Рафинии, забившего в начале тайма, и Грислила, удвоившего преимущество своей команды ближе к первому перерыву. Киевлянам никак не удавалось поразить ворота Риги.

Во втором тайме счет вообще стал разгромным. Хороший точный удар удался латвийскому форварду Риги, но именно третий гол "разбудил" подопечных Шклярука. Еще во второй двенадцатиминутке Андрей Пашко сумел отквитать один гол, подарив надежду болельщикам.

Третья половина игры была полностью за "музыкантами". Сначала Пашко оформил дубль, затем невероятный выстрел удался голкиперу киевлян Нерушу – и вот счет уже равен 3:3. А победный мяч в ворота Риги забил Листопад.

Артур Мьюзик – Рига 4:3

Голы: Пашко (2), Неруш, Листопад.

Напомним, другая украинская команда Выбор сегодня, 22 сентября, сразится за бронзовые медали клубного чемпионата мира против команды из Китая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол ПФК Артур Мьюзик

Статьи по теме

ПФК Выбор сотворил невероятный камбэк против немцев и вышел в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу ПФК Выбор сотворил невероятный камбэк против немцев и вышел в полуфинал клубного ЧМ по пляжному футболу
ПФК Выбор в зрелищном стиле обыграл сальвадорцев, пробившись в 1/4 клубного ЧМ по пляжному футболу ПФК Выбор в зрелищном стиле обыграл сальвадорцев, пробившись в 1/4 клубного ЧМ по пляжному футболу
Выбор и Артур Мьюзик узнали соперников в плей-офф клубного ЧМ по пляжному футболу Выбор и Артур Мьюзик узнали соперников в плей-офф клубного ЧМ по пляжному футболу
Фонсека заговорил об отставке: Я всегда чувствовал доверие Милана к моей работе Фонсека заговорил об отставке: Я всегда чувствовал доверие Милана к моей работе
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:04
Фонсека заговорил об отставке: Я всегда чувствовал доверие Милана к моей работе
НБА16:02
"Это невероятно": ЛеБрон рад возможности сыграть со своим сыном
Украина15:48
"Ты что же такая б***ь, тимощук?": экс-игрок сборной Украины прокомментировал поступок своего экс-партнера
Формула 115:35
Гран-при Сингапура стал юбилейным для Хэмилтона и Сайнса
Лига Европы15:30
Динамо - Лацио: где смотреть матч Лиги Европы
Олимпийские виды15:21
Закулисье и откровенные карды: Харлан показала, как проходила ее фотосессия для Playboy
Украина15:15
Верес спасся на последних минутах в матче с Ингульцом
Лига Европы15:10
Динамо - Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа14:55
Малиновского прооперировали - Дженоа показало фото украинца в больнице
Европа14:50
Рома уволила спортивного директора вслед за главным тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK