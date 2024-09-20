Артур Мьюзик в сумасшедшем матче уступил Пафосу и вылетел из клубного ЧМ по пляжному футболу
Киевский Артур Мьюзик минимально уступил кипрскому Пасофу в бешеной перестрелке в рамках 1/16 финала клубного ЧМ по пляжному футболу.
Читай также: Сборная Украины по пляжному футболу попала в группу F на квалификации на ЧМ-2025
Украинцы пропустили первыми уже на старте встречи – классный удар удался форварду киприотов. Однако киевляне быстро отквитали пропущенный мяч и даже смогли выйти вперед - три быстрых гола на счету Левченко, Листопад и Пашко.
Во второй половине игры активизировался Пафос. Два точных выстрела киприотов и счет снова стал ровным – настоящие качели на "песке" итальянской Сардинии. Впоследствии Потапов вывел "музыкантов" вперед, но подопечные Романа Пачева сравняли счет в самой концовке второго тайма.
Третья половина игры – и снова качели. Киприоты вышли вперед в начале тайма, затем дважды забили украинцы – голы в активе Потапова и Левченко. Пафос снова смог отыграться, переведя игру в экстратайм, где и одержали победу – решающий гол кипрская команда забила за минуту до конца тайма.
Артур Мьюзик - Пафос 6:7
Голы: Левченко (2), Потапов (2), Листопад, Пашко.
Напомним, свой матч в плей-офф также сыграет и Выбор из Днепра, который сойдется с командой из Сальвадора.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!