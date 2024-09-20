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Артур Мьюзик в сумасшедшем матче уступил Пафосу и вылетел из клубного ЧМ по пляжному футболу

Киевляне уступили команде Романа Пачева в 1/6 финала клубного Мундиаля.
Сегодня, 16:01
Артур Мьюзик / beachsoccer.com
Артур Мьюзик / beachsoccer.com

Киевский Артур Мьюзик минимально уступил кипрскому Пасофу в бешеной перестрелке в рамках 1/16 финала клубного ЧМ по пляжному футболу.

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Украинцы пропустили первыми уже на старте встречи – классный удар удался форварду киприотов. Однако киевляне быстро отквитали пропущенный мяч и даже смогли выйти вперед - три быстрых гола на счету Левченко, Листопад и Пашко.

Во второй половине игры активизировался Пафос. Два точных выстрела киприотов и счет снова стал ровным – настоящие качели на "песке" итальянской Сардинии. Впоследствии Потапов вывел "музыкантов" вперед, но подопечные Романа Пачева сравняли счет в самой концовке второго тайма.

Пафос - Артур Мьюзик
Пафос - Артур Мьюзик / Источник: beachsoccer.com

Третья половина игры – и снова качели. Киприоты вышли вперед в начале тайма, затем дважды забили украинцы – голы в активе Потапова и Левченко. Пафос снова смог отыграться, переведя игру в экстратайм, где и одержали победу – решающий гол кипрская команда забила за минуту до конца тайма.

Артур Мьюзик - Пафос 6:7

Голы: Левченко (2), Потапов (2), Листопад, Пашко.

Напомним, свой матч в плей-офф также сыграет и Выбор из Днепра, который сойдется с командой из Сальвадора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артур Мьюзик

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