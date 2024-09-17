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Артур Мьюзик "перестрелял" израильтян на старте клубного ЧМ-2024 по пляжному футболу

Киевляне забили 7 мячей в первом туре группового этапа клубного ЧМ-2024.
Вчера, 22:56
Артур Мьюзик / beachsoccer.com
Артур Мьюзик / beachsoccer.com

Киевский Артур Мьюзик стал чемпионом Украины по пляжному футболу. Подопечные Виталия Сидоренко неожиданно завоевали "золото" турнира, в зрелищном матче переиграв ПФК Выбор из Днепра.

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Именно эти две команды получили возможность представлять Украину на клубном Мундиале в 2024 году. Киевляне встретились с довольно титулованной командой из Израиля.

Настоящие "качели выдали команды, в которых сильнее оказались "музыканты" – ребята Сидоренко пропустили первыми, но потом постоянно были впереди своих соперников.

Артур Мьюзик – Рош Хаян (Израиль) 7:6

Голы за киевлян забивали: Андрей Потапов (3), Бернардо Лопес (2), Андрей Пашко и Игорь Левченко.

Следует отметить, что следующую игру киевляне проведут против Риги (Латвия) уже в четверг, 19 сентября. Старт встречи запланирован на 14:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол Артур Мьюзик

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Артур Мьюзик "перестрелял" израильтян на старте клубного ЧМ-2024 по пляжному футболу
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