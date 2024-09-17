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ПФК Выбор победно стартовал на клубном ЧМ по пляжному футболу

Подопечные Константина Андреева переиграли кипрский Пафос в первом туре группового этапа.
Сегодня, 16:52
ПФК Выбор / beachsoccer.com
ПФК Выбор / beachsoccer.com

Около месяца назад ПФК Выбор из Днепра стал вице-чемпионом Украины по пляжному футболу. Подопечные Константина Андреева завоевали "серебро" турнира, уступив лишь киевской команде Артур Мьюзик в финале турнира.

Обе команды представляют Украину на проходящем на Сардинии (Италия) клубном ЧМ-2024. 24 клуба со всего мира соревнуются за "золото" клубного Мундиаля.

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Первыми на песок вышли футболисты Выбора, которые в первом туре группового этапа соревновались против ПФК Пафос (Кипр). Днепрянам удалось открыть счет уже на старте встречи - мяч в свои ворота "срезал" бразильский легионер соперников. Первый тайм так и доиграли.

Во второй половине встречи Пафосу удалось сравнять счет – хороший удар удался футболисту киприотов.Самые главные страсти бушевали на площадке в третьей двенадцатиминутке.

Вибір - Пафос
Вибір - Пафос / Источник: beachsoccer.com

Следовательно, в середине третьего тайма Дмитрий Войтенко вернул лидерство украинской команде - футболист завершил образцовую комбинацию ударом в пустые ворота. Однако киприоты снова сравняли счет - с пушечным выстрелом не справился наш голкипер. Выбор снова сумел выйти вперед за полторы минуты до конца игры – Сергей Дубовик удачно сыграл на добивании. Пафос не думал сдаваться и снова быстро сравнял счет, переведя матч в экстратайм, по итогам которого нас ожидала серия пенальти, где точнее оказались футболисты ПФК Выбор 3:3 (4:3 в серии пенальти).

ПФК Выбор – ПФК Пафос 3:3 (4:3 в серии пенальти)

Голы: автогол, Войтенко, Дубовик. В серии пенальти за выбор забивали: Озу, Бенжамин, Войтенко, Касаткин.

Следует отметить, сегодня, 17 сентября, свой матч проведет и Артур Мьюзик. Команда Виталия Сидоренко встретится с представителями Израиля. Начало матча запланировано на 17:30 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол ПФК Вибор

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