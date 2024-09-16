Сборная Украины по пляжному футболу попала в группу F на квалификации на ЧМ-2025

Один из соперников остается неизвестным.

Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу на европейской квалификации на ЧМ-2025.

Напомним, что с 4 по 13 октября в Кадисе, Испания, пройдет матчи европейской квалификации ЧМ-2025.

Наша сборная попала в группу F, в которой соперниками Украины станут Польша, Норвегия и еще одна команда, которую назовут позже.

Напомним, что накануне женская сборная Украины по пляжнмоу футболу стала пятой в Суперфинале Евролиги-2024.

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