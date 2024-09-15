iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Женская сборная Украины по пляжному футболу стала пятой в Суперфинале Евролиги-2024

Украинки завершили турнир победой над сборной Чехии.
Сегодня, 21:10
Женская сборная Украины / УАФ
Женская сборная Украины / УАФ

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч за пятое место Суперфинала Евролиги-2024, в котором сошлись сборніе Украині и Чехии.

"Желто-синие" заняли четвертое место в своей группе, что позволило им принять участие лишь в утешительном финале за пятое-восьмое места.

Ранее Украина одолела Швейцарию (5:3), а в игре за пятое место она встретилась с Чехией.

В первом периоде украинки вышли вперед благодаря голу Костюк, а после перерыва он довели счет до разгромного. В этот раз отличились Клипаченко и Бавзенюк.

Стоит отдать должное чешским футболисткам, которые не сдались и сумели отыграть два мяча. Но Украина свою победу не упустила, удержав счет 3:2 в свою пользу, который принес ей пятое место турнира.

Читай также: Украина стартовала на ЧМ-2024 по футзалу с разгромного поражения Аргентине

Чехия - Украина 2:3
Голы: Козарова, Духашова — Костюк, Клипаченко, Бавзенюк.

Чехия: Квизова, Микинова, Козарова, Духашова, Портичова, Чочолоусова, Новотна, Досталова, Грушкова, Длуга, Пихова, Матейкова.

Украина: Терех, Кулик, Воловенко, Клипаченко, Костюк, Дубицкая, Выпасняк, Скыбина, Юрасова, Бавзенюк, Солдатенко, Бенедик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Женская сборная Украины сборная Украины по пляжному футболу Женская сборная Украины по пляжному футболу

Статьи по теме

Украина стартовала на ЧМ-2024 по футзалу с разгромного поражения Аргентине Украина стартовала на ЧМ-2024 по футзалу с разгромного поражения Аргентине
Украина - Аргентина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 по футзалу Украина - Аргентина: онлайн-трансляция матча ЧМ-2024 по футзалу
Женская сборная Украины по пляжному футболу одолела Швейцарию в Суперфинале Евролиги Женская сборная Украины по пляжному футболу одолела Швейцарию в Суперфинале Евролиги
Трубин сделал выводы после провального старта Украины в Лиге наций: Горжусь быть частью этой сборной Трубин сделал выводы после провального старта Украины в Лиге наций: Горжусь быть частью этой сборной
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов
Дебютный гол Довбика за Рому в обзоре матча с Дженоа: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа22:59
Флик - о разгроме Жироны: Это был тяжелый матч, соперник играл хорошо
Формула 122:58
Ферстаппен и еще три гонщика избежали наказания после Гран-при Азербайджана
Европа22:40
Претендент на покупку Эвертона просит у всемирно известного рэпера помощи с приобретением клуба
Европа22:31
Игрок сборной Франции близок к переходу в клуб экс-тренера Шахтера
Европа21:49
Лидер Баварии отклонил предложение контракта на фоне слухов о переходе в АПЛ
Шахматы21:47
Шахматная олимпиада-2024: мужская сборная Украины уступила Венгрии, женская - сыграла вничью с Азербайджаном
Европа21:41
Экс-вингер Шахтера стал обладателем ассистентского рекорда Серии А
Игровые21:10
Женская сборная Украины по пляжному футболу стала пятой в Суперфинале Евролиги-2024
Европа21:08
Барселона показала лучший старт в Ла Лиге за последние годы
Европа20:37
Цыганков получил оценки ниже среднего за матч с Барселоной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK