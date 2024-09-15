Женская сборная Украины по пляжному футболу стала пятой в Суперфинале Евролиги-2024

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч за пятое место Суперфинала Евролиги-2024, в котором сошлись сборніе Украині и Чехии.

"Желто-синие" заняли четвертое место в своей группе, что позволило им принять участие лишь в утешительном финале за пятое-восьмое места.

Ранее Украина одолела Швейцарию (5:3), а в игре за пятое место она встретилась с Чехией.

В первом периоде украинки вышли вперед благодаря голу Костюк, а после перерыва он довели счет до разгромного. В этот раз отличились Клипаченко и Бавзенюк.

Стоит отдать должное чешским футболисткам, которые не сдались и сумели отыграть два мяча. Но Украина свою победу не упустила, удержав счет 3:2 в свою пользу, который принес ей пятое место турнира.

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Чехия - Украина 2:3

Голы: Козарова, Духашова — Костюк, Клипаченко, Бавзенюк.

Чехия: Квизова, Микинова, Козарова, Духашова, Портичова, Чочолоусова, Новотна, Досталова, Грушкова, Длуга, Пихова, Матейкова.

Украина: Терех, Кулик, Воловенко, Клипаченко, Костюк, Дубицкая, Выпасняк, Скыбина, Юрасова, Бавзенюк, Солдатенко, Бенедик.

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