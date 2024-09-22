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Экс-игрок сборной Украины, тесть которого погиб на войне с РФ, обратился к Тимощуку

Иван Петряк не подбирал слов.
Сегодня, 18:01
Иван Петряк / Getty Images
Иван Петряк / Getty Images

Все украинское сообщество возмущено поступком бывшего футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, который помог оккупантам собрать деньги для воюющей против Украины армии РФ. Футболку питерского Зенита с подписью Анатолия продали с молотка за 700 тысяч рублей.

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Бывший футболист сборной Украины Иван Петряк, тесть которого погиб на войне с РФ, обратился к предателю, опубликовав stories на своей странице в Instagram:

"Йоб***й пи**р", написал Петряк, прикрепив фото Тимошука с футболкой.

Коментар Петряка
Коментар Петряка / Источник: Instagram

Напомним, сейчас Иван Петряк выступает за одесский Черноморец на правах аренды. В период с 2016 по 2018 годы вызывался в сборную Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук Иван Петряк

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