Бывший футболист национальной сборной Украины Анатолий Тимощук, несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины, продолжает работать в питерском Зените, за что на родине его все футбольное сообщество окрестило изменником.

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Тем не менее футболист в очередной раз "прославился" позорным поступком, откровенно показав свою позицию по поводу войны. Тимощук передал футболку Зениту со своей подписью на аукцион. "Тряпка" ушла с молотка в РФ за 700 000 рублей (около 312 000 гривен).

Все собранные средства пойдут на помощь российским подразделениям в курской области, где Украина продолжает активно оккупировать вражеские территории, защищая свою целостность.

Напомним, Тимощук за свою карьеру успел поиграть за Шахтер, Баварию, Волынь, Кайрат и другие клубы. Сейчас тренер питерского Зенита.

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