Тимощук пытался получить румынское гражданство
Экс-игрок сборной Украины анатолий тимощук пытался получить румынское гражданство, сообщает ТСН.
Ссылаясь на поступившие в редакцию документы, издание утверждает, что коренной волынянин тимощук подал в румынскую миграционную службу документы, что на самом деле он с Буковины.
Якобы у него есть бабушка коренная румынка. Хотя ни бывшая супруга, ни соседи экс-футболиста никогда не слышали ни о чем подобном.
Вероятно, таким образом тимощук пытается обойти украинские санкции, ему запрещен въезд в страну, а также заморожены все его активы.
Пока неизвестна реакция румынских властей, однако в Украине Анатолий теперь считается еще и преступником, ведь подделка официальных документов - преступление.
Ранее, напомним, тимощук пытался опротестовать санкции против него в CAS.