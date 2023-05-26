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Тимощук пытался получить румынское гражданство

Таким образом Толик пытается убежать от украинских санкций.
Вчера, 22:39
анатолий тимощук / Getty Images
анатолий тимощук / Getty Images

Экс-игрок сборной Украины анатолий тимощук пытался получить румынское гражданство, сообщает ТСН.

Ссылаясь на поступившие в редакцию документы, издание утверждает, что коренной волынянин тимощук подал в румынскую миграционную службу документы, что на самом деле он с Буковины.

Якобы у него есть бабушка коренная румынка. Хотя ни бывшая супруга, ни соседи экс-футболиста никогда не слышали ни о чем подобном.

Вероятно, таким образом тимощук пытается обойти украинские санкции, ему запрещен въезд в страну, а также заморожены все его активы.

Пока неизвестна реакция румынских властей, однако в Украине Анатолий теперь считается еще и преступником, ведь подделка официальных документов - преступление.

Ранее, напомним, тимощук пытался опротестовать санкции против него в CAS.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук

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