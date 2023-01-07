Тимощук попал в санкционный список указа, подписанного Президентом Украины

В субботу, 7 января, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №4/2023 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Были введены санкции относительно россиян и тех лиц других государств, который напрямую или косвенно поддерживают войну, которую развязала россия.

Всего в санкционный список попали 119 человек. В их число оказался некогда рекордсмен сборной Украины по количеству проведенных матчей Анатолий Тимощук, до сих пор продолжающий работать в питерском Зените.

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Напомним, что с 24 февраля 2022 года Тимощук ни разу не высказывался на тему войну. В определенный момент фанатский сайт Зенита опубликовал его речь, в которой он заявил о "неоднозначности" войны, однако вскоре его слова были удалены со всех источников.