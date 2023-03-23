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Тимощук подал иск против УАФ в CAS

Никак толик не успокоится.
Сегодня, 16:37
анатолий тимощук / ФК зенит
анатолий тимощук / ФК зенит

Анатолий тимощук собирается судиться с УАФ в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Напомним, что ранее УАФ лишила экс-игрока Шахтера всех титулов и званий, а также наложила запрет на любую футбольную деятельность на территории Украины.

Ранее тимощук уже пытался обжаловать решение УАФ в апелляционном комитете, но, ожидаемо, потерпел неудачу.

Теперь же с помощью некоего Георги Градиева, тесно связанного с зенитом, тимощук будет добиваться отмены решения уже в CAS.

Отдельно отмечатеся, что рассмотрение всех этапов дела обойдется обеим сторонам по 100 тысяч евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук

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