Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Тимощука

Неизвестно, на что рассчитывал данный персонаж.

Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Анатолия Тимощука на решение КДК УАФ от 11 марта 2022 года, сообщает официальный сайт ассоциации.

Теперь Тимощук может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования данного решения.

Напомним, что КДК УАФ постановил:

запретить Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно;

лишить его всех титулов в чемпионате Украины, кубке и Суперкубке;

рекомендовать Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий

Несмотря на полномасштабное военное вторжение россии в Украину, Тимощук продолжает работать на страну-агрессора.

Стоит отметить, что Анатолий Тимощук попал в санкционный список, подписанный президентом Украины.