Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Тимощука
Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Анатолия Тимощука на решение КДК УАФ от 11 марта 2022 года, сообщает официальный сайт ассоциации.
Теперь Тимощук может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования данного решения.
Напомним, что КДК УАФ постановил:
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запретить Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно;
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лишить его всех титулов в чемпионате Украины, кубке и Суперкубке;
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рекомендовать Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA;
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поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий
Несмотря на полномасштабное военное вторжение россии в Украину, Тимощук продолжает работать на страну-агрессора.
Стоит отметить, что Анатолий Тимощук попал в санкционный список, подписанный президентом Украины.