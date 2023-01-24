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Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Тимощука

Неизвестно, на что рассчитывал данный персонаж.
Сегодня, 20:24
Анатолий Тимощук / https://konkurent.ua/
Анатолий Тимощук / https://konkurent.ua/

Апелляционный комитет УАФ отклонил протест Анатолия Тимощука на решение КДК УАФ от 11 марта 2022 года, сообщает официальный сайт ассоциации.

Теперь Тимощук может обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для обжалования данного решения.

Напомним, что КДК УАФ постановил:

  • запретить Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно;

  • лишить его всех титулов в чемпионате Украины, кубке и  Суперкубке;

  • рекомендовать Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA;

  • поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий

Несмотря на полномасштабное военное вторжение россии в Украину, Тимощук продолжает работать на страну-агрессора.

Стоит отметить, что Анатолий Тимощук попал в санкционный список, подписанный президентом Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук уаф

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