"Ты что же такая б***ь, тимощук?": экс-игрок сборной Украины прокомментировал поступок своего экс-партнера
Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прокомментировал поступок своего экс-партнера по сборной анатолия тимощука.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший украинский полузащитник продал свою футболку с автографом в пользу оккупационной армии.
Алиев, как обычно, не выбирал выражений, чтобы рассказать, насколько сильно он возмущен поступком тимощука.
"Ты что ж такая б***ь, тимощук? Мне очень и очень жалко, что я играл с тобой в одной сборной, сборной Украины.
То, что ты руская продажная собака, которая за деньги продалась. Но запомни, у тебя здесь живут родители, дебил", - сказал Алиев.
Ранее также сообщалось, что экс-игрок Барселоны может продолжить карьеру на болотах.
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