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"Ты что же такая б***ь, тимощук?": экс-игрок сборной Украины прокомментировал поступок своего экс-партнера

Александр Алиев, как всегда, не выбирал выражений.
Сегодня, 15:48
Александр Алиев / aliev_sasha8
Александр Алиев / aliev_sasha8

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прокомментировал поступок своего экс-партнера по сборной анатолия тимощука.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший украинский полузащитник продал свою футболку с автографом в пользу оккупационной армии.

Алиев, как обычно, не выбирал выражений, чтобы рассказать, насколько сильно он возмущен поступком тимощука.

"Ты что ж такая б***ь, тимощук? Мне очень и очень жалко, что я играл с тобой в одной сборной, сборной Украины.

То, что ты руская продажная собака, которая за деньги продалась. Но запомни, у тебя здесь живут родители, дебил", - сказал Алиев.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Барселоны может продолжить карьеру на болотах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анатолий Тимощук Александр Алиев

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