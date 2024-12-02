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Петряк: Тяжело 15 игр подряд терпеть беспорядок

Вингер Черноморца обвинил судей в систематической предвзятости к его клубу.
Сегодня, 14:51
Иван Петряк / УПЛ
Иван Петряк / УПЛ

В рамках отбора в основную стадию Major'а Passion Ua, владельцем которой является Александр Зинченко встретилась с GamerLegion, которую спонсировала российская компания.

В рамках 15-го тура УПЛ Черноморец получил две красные за эмоции своих футболистов и проиграл Александрии.

Одним из удаленных игроков был Иван Петряк. Футболист «моряков» извинился у своих партнеров за свою эмоциональность.

«Вины с себя не снимаю. Стыдно - прежде всего перед пацанами, которых мы подвели. Матерился, ругался, это - эмоции и моя проблема. Но это происходит со всеми и всегда - почти в каждом матче игроки и судьи говорят на повышенных. И да, арбитры наказывают за это желтыми, но никак не прямыми красными карточками... Выгнать с поля двух игроков за ругань в очень спорных ситуациях - показатель отношения к нашей команде». 

Петряк обвинил арбитров чемпионата Украины в систематической предвзятости к одесскому коллективу.

«Горит именно потому, что опытным футболистам тяжело 15 игр подряд терпеть такой беспорядок. В каждом матче все мелкие фолы, каждая борьба - все в нашу сторону. Плюс - более очевидные моменты с кучей неназначенных пенальти...», - сказал Иван в комментарии ТаТоТаке.

Другой удаленный игрок Богдан Бутко также высказался о скандальном матче с Александрией .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иван Петряк

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