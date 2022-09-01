Петряк: После гибели тестя на войне немного выпал из колеи, потом собрался. Он бы хотел этого

Полузащитник Шахтера Иван Петряк, недавно вернувшийся в донецкую команду из венгерского Фехервара, прокомментировал полномасштабное российское вторжение в Украину.

Своими мыслями о войне украинский футболист поделился в интервью Football.ua.

"Меня война застала дома. Услышал, как наша няня общалась со своим сыном и понял, что началась война. Чуть-чуть в панике был, начал звонить близким, родителям. Первое впечатление было очень тяжелое. С первого дня включились и пытались помогать.

Все футболисты из моего окружения помогали. Не знаю никого, кто решил отсидеться. Украинцы само собой, Фехервар собрал средства с билетов, помогало руководство - все отправляли для приехавших беженцев.

Я приехал в Киев, у меня был медосмотр - в клинике Добробут, а там рядом завод Артем. Не слышал до этого сирены, но выхожу и сразу понял, в чем дело. Было немного страшно, потому что находился возле того завода", - отметил игрок.

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Также Петряк вспомнил своего тестя, который погиб на войне, защищая Украину от российских захватчиков.

"Хочется, чтобы скорее завершилась война. Я на тренировке все делаю, это моя работа. Каждая тренировка - работаешь, делаешь упражнения, слушаешь тренера. У тебя есть два часа и тренажерный зал - немного забываешь обо всем.

Одна мечта - хочется скорее победу. Как тяжело нашей стране, нашим людям. Надо помогать, нельзя опускать руки. После того, что случилось с тестем, я немного выпал из колеи, на месяц где-то. Потом собрался. Он бы хотел этого.

Мы были очень близки. Всех жалко - смотришь, как дети умирают, наши мужики. Это не для интервью, я столько историй знаю - ужас, просто ужас. Послушать истории с передовой - это вам не Арестович. Но он молодец, как он свою работу выполняет", - сказал футболист.

Напомним, недавно Петряк вернулся из Венгрии в Украину и Шахтер, подписав четырехлетний контракт с донецким клубом.